Роскомнадзор составил протокол на «Тайгу.Инфо» за мат в материалах. Обновлено

Обновление 16:01 Претензии к «Тайге.Инфо» связаны с гиперссылками на видео избиения, на котором слышна нецензурная брань, уточнили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор составил протокол за распространение нецензурной брани на местное издание «Тайга.Инфо» (ч. 3 ст. 13.21 КоАП). Об этом сообщили сами журналисты. Главного редактора сайта также вызвали для дачи объяснений.

Претензии у ведомства вызвали 3 материала об избиении подростка, в котором предположительно участвовали учащиеся новосибирского колледжа. Поскольку Роскомнадзор не приводил в уведомлении суть нарушений, журналисты предположили, что это связано с заменой нецензурных слов звездочками: в каждой заметке журналисты приводили слова одного из них: «Убей его, ***!».

В «Тайге.Инфо» связали административное дело с личной жалобой главе федерального Роскомнадзора Александру Жарову от директора колледжа Сергея Аверьяскина на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи (об этом писал сам Аверьяскин).

В разговоре с «РБК Новосибирск» Аверьяскин утверждал, что помимо жалобы в Роскомнадзор подал к журналистам и иск о защите чести и достоинства. Позднее он также опубликовал в фейсбуке картинку — как ее описывают в статье «Тайги.Инфо» — «ягодиц на ножках, которые маршируют под флагом "Вперед за приключениями!"» с комментарием «Привет ТАЙГЕ».