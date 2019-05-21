Решившим уволиться журналистам «Коммерсанта» заблокировали пропуска. Глава ИД назвал это «стандартной процедурой»

Журналистам отдела политики «Коммерсанта», которые массово подали заявление на увольнение из-за цензуры, заблокировали пропуска.Об этом в фейсбуке написала замредактора отдела Мария-Луиза Тирмастэ.

Из-за блокировки пропусков они не могут попасть в редакцию. В комментариях Тирмастэ уточнила, что зашедших в здание сотрудников отдела выводит охрана. Им также заблокировали доступ к учетным записям на рабочих компьютерах.

Глава издательского дома Владимир Желонкин в разговоре с «Новой» назвал это «стандартной процедурой при увольнении». По его словам, это не должно помешать им завершить процесс увольнения.

главред «Ъ» — «новой газете» (по телефону)

«Новая»: Но они же еще не уволены. Желонкин: Ну они в процессе оформления увольнения. Какая проблема? Они могут получить доступ в помещение по временным пропускам. Постоянные у них, наверное, да, просто заблокировали. Н.: Если они не уволены, им нужно завершить этот процесс. Не странно ли ограничивать им доступ в здание? Ж.: Им не ограничен доступ ничем в здание. Чем он им ограничен? Н.: Не знаете, кто мог отдать такой приказ? Ж.: Отдел кадров, наверное, да. Н.: А вы не были в курсе? Ж.: Слушайте, ну, это стандартная процедура при увольнении людей. Просто их перевели на временный пропуск, они находятся в процессе оформления документов. Н.: Сейчас вы попытаетесь им выдать временные пропуска? Ж.: Да временные пропуска им, безусловно, выдадут. Никто им никакой доступ не... Сейчас уточню. Н.: Журналисты пишут, что ищут юриста по трудовому праву. Ж.: Их право.

Весь состав отдела политики «Коммерсанта» объявил об уходе после увольнения корреспондента отдела Максима Иванова и спецкора газеты Ивана Сафронова за материал о спикере Совфеда Валентине Матвиенко. Журналисты утверждали, что их увольнения требовал «акционер» издательского дома, так как у него были «серьезные претензии» к их материалу.

По словам Желонкина, в своем материале те нарушили редакционные стандарты. Председатель совета директоров ИД Иван Стрешинский утверждал, что ему якобы поступило сообщение о заказном характере статьи, в то время как журналисты отказались раскрыть главному редактору свои источники.

В знак солидарности с коллегами заявления на увольнение написали все корреспонденты отдела политики «Коммерсанта». Позже журналисты издания выступили с обращением к читателям, извинившись за то, что в течение долгого времени не смогут рассказывать читателям о российской политике.