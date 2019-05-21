The Bell: под Петербургом строят резиденцию патриарха стоимостью 2,8 миллиарда рублей

В городе Пушкине под Петербургом застраивают и реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора. Там планируют создать резиденцию патриарха, стоимость проекта составляет 2,8 млрд рублей, сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Контракт на строительство и реставрацию засекретили. На сайте госзакупок указали только стоимость работ и заказчика — Управление строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном округе, которое входит в структуру Управделами Президента. По данным издания, общая площадь реставрируемого участка — 20 тысяч кв.м., застройки — 5 тысяч кв. м, озеленения — 6,7 тысяч кв. м, также планируют сделать пруд площадью 25 кв. м.

По данным The Bell, резиденция патриарха будет находиться в трапезной палате бывшего подворья, ее площадь составляет почти 3,5 тысячи кв. м. В палате будут домовая церковь, гостиная, библиотека с бильярдной, также там могут сделать лифт. Покои патриарха сделают в бывшей квартире церковного старосты или основателя монастыря, из них можно будет выходить на террасу, уточнил собеседник издания. Их оборудуют с использованием современных дорогих материалов.

Высокопоставленные гости патриарха будут размещаться в белокаменной палате и двухэтажном доме, в котором раньше жили диаконы, сопровождающие – в помещении, где размещались смотрители, сторожи, дворники и другие служащие, рассказывает The Bell. Часть бывшего подворья оборудуют под музей.

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«В комплексе предусмотрено пространство для использования Русской Православной Церковью, в том числе, при нахождении там патриарха, — рассказали The Bell в Управделами. — Комплекс предназначен для пребывания высших должностных лиц государства, приглашенных гостей, в том числе зарубежных делегаций на период их посещения Петербурга, а также для посещения прихожан».

Представитель патриарха Кирилла Александр Волков в разговоре с «URA.RU» подтвердил факт стройки, но сказал, что к РПЦ она непосредственного отношения не имеет. «Всем занимаются Управделами и подрядчики», — сказал он.

В настоящее время у патриарха уже есть несколько резиденций. В частности, одна из них находится в Чистом переулке в Москве, также резиденция есть в подмосковном Переделкине.