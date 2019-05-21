Госдума приняла законопроект о допуске родственников пациентов в реанимацию

Госдума в третьем чтении приняла поправки в законодательство, которые позволят родственникам навещать своих близких, находящихся в реанимации и палатах интенсивной терапии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения предлагают внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Поправками предлагается обязать медучреждения пускать родственников или законных представителей пациентов в реанимацию и палаты интенсивной терапии. Порядок доступа близких в реанимацию разработает Минздрав.

Авторы законопроекта обосновали необходимость изменений тем, что в настоящее время решение о допуске родственников в реанимацию является «жестом доброй воли главного врача». Это зачастую вызывает негативную реакцию людей.

Законопроект был разработан группой депутатов Госдумы по поручению президента Владимира Путина. Три года назад во время прямой линии к нему обратился актер Константин Хабенский и попросил его разрешить доступ посетителей в реанимацию.

В конце прошлого года Мосгорсуд присудил компенсацию родственникам умершей в реанимации Надежды Подоплеловой, которых не пустили к ней. Завотделением и дежурный врач больницы, где она лежала, сообщили родственникам об ухудшающемся состоянии здоровья женщины, но дважды отказались пустить их к пациентке.