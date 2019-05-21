В Екатеринбурге убрали забор на месте строительства храма в сквере у театра Драмы

Строители храма святой Екатерины в Екатеринбурге убрали капитальный забор в сквере у театра Драмы. Об этом директор занимающегося возведением собора фонда Александр Андреев рассказал РИА Новости.

«Осталось ограничение периметра лентой до тех пор, пока не будет вывез весь строительный мусор с площадки», — сказал Андреев, отметив, что ее уберут к концу дня. После демонтажа на земле видны дыры от свай, отмечает местное издание 66.ru. В сквере также частично были разрушены тротуар, бордюры и плитка.

Демонтаж ограждений 21 мая. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Забор на месте строительства решили снести по просьбе митрополита Екатеринбургского Кирилла, который в обращении к руководству «Фонда святой Екатерины» назвал его «символом раздора между горожанами». При этом мэр города Александр Высокинский отказывался от его демонтажа даже после приостановления строительства на время проведения соцопроса.

Проволочные ограждения на месте строительства возвели в ночь на 13 мая, что и спровоцировало протесты горожан — выступающие против строительства храма снесли их вечером следующего дня. Позже на его месте поставили новый сплошной забор.

После заявления президента Владимира Путина работы приостановили, а мэрия города начала собирать предложения горожан о новых возможных площадках для строительства храма.