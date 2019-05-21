В Раде запланировали досрочные выборы на 21 июля

Обновление 17:39 Зеленский выпустил указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 21 июля

Президент Владимир Зеленский и представители фракций Верховной Рады договорились о проведении досрочных выборов 21 июля. Об этом после встречи сообщили советник президента Андрей Богдан и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко в качестве возможной даты также назвала 28 июля. «Новый президент планирует выпустить такой указ [о роспуске парламента] не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля», – рассказала она агентству «Интерфакс-Украина».

Богдан подтвердил это журналистам, сказав, что Зеленский подпишет указ «в ближайшее время» (предположительно 22 мая, отмечает телеканал «112»). Он также предложил заменить мажоритарную систему выборов пропорциональной с закрытыми списками со снижением проходного барьера с 5 до 3%.

О роспуске Верховной Рады Зеленский объявил во время церемонии инаугурации. СМИ писали, что соотствествующий указ станет первым изданным им документом на посту, однако им стал указ о вступлении в права главнокомандующего. В штабе Зеленского в свою очередь называли опубликованный в прессе проект указа фейком.