СМИ: забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина накануне забравшийся на Эйфелеву башню, является выходцем из России, который приехал во Францию, чтобы попросить убежища, сообщают радиостанция Europe 1 и телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Un homme a escaladé la tour Eiffel avant de se rendre pic.twitter.com/uKSWiPWLCQ — BFMTV (@BFMTV) May 20, 2019

Россиянин находился на Эйфелевой башне более шести часов, намереваясь совершить суицид. Он стоял чуть ниже третьего яруса. После того, как он спустился с башни, его допросила полиция. По данным радиостанции, он объяснялся сначала на английском, а затем – на русском.

Мужчину не стали заключать под стражу, уточнил судебный источник BFMTV. В связи с инцидентом его позже планируют вызвать в суд.

Из-за произошедшего накануне посетителей Эйфелевой башни эвакуировали, а вход на нее закрывали. Сотрудники намерены подать жалобу в связи с инцидентом.

В октябре 2017 года посетителей Эйфелевой башни уже эвакуировали из-за молодого человека на ней, который угрожал покончить жизнь самоубийством, уточняет Europe 1. Тогда полиции удалось уговорить мужчину спуститься с памятника.