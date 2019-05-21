В МВД заявили о снижении уровня жизни полицейских

Замглавы МВД Аркадий Гостев заявил, что уровень жизни полицейских снизился из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годах, передает РИА Новости.

По его словам, МВД не хватает финансирования в рамках профильной государственной программы борьбы с преступностью, которая действует с 2013 года. Она составляет 70% всех выделенных МВД средств из федерального бюджета. Гостев отметил, что из-за инфляции в 2012-2017 годах покупательская способность и уровень жизни полицейских упали.

При этом впервые с 2012 года зарплаты сотрудников МВД проиндексировали на 4% с начала прошлого года. Следующая индексация на 4,3% запланирована в октябре.

В апреле экс-сотрудники ОМОНа записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, главе Росгвардии Виктору Золотову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором пожаловались на выселение из служебных квартир. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что при увольнении сотрудник ОМОНа и члены его семьи должны освободить служебное жилье для семьи действующего сотрудника.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что чиновникам Кремля и правительства впервые с мая 2015 года восстановили зарплаты, урезанные на 10% из-за кризиса. С чем это было связано, им не объяснили.