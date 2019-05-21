Депутаты разрешили больным гепатитом С и ВИЧ усыновлять детей в случае долгого совместного проживания

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который разрешит больным гепатитом С и ВИЧ усыновлять детей, если они проживают с ними долгое время. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Суды смогут в таких случаях отступать от положений Семейного кодекса, чтобы — как говорится в пояснительной записке — выносить решения, исходя из принципа «равенства и критериев разумности».

При этом запрет продолжит действовать для усыновителей с другими заболеваниями, определенными правительством, — психическими расстройствами, наркоманией, алкоголизмом, туберкулезом и т.д.

Поводом для изменения законодательства послужил случай семейной пары из Подмосковья. Девушка заразилась ВИЧ в больнице, куда попала во время беременности. Врачи не смогли спасти ребенка, поэтому для этой семейной пары родила сестра девушки. При этом суд отказался передать семье ребенка под опеку из-за болезни девушки.

После этого в 2018 году Конституционный суд признал запрет на усыновление детей людьми с ВИЧ незаконным, посчитав, что приоритетом в этом вопросе должны быть «наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви».