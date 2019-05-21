В Крыму полиция оцепила здание после появления надписи на граффити с Путиным

В Симферополе на доме по улице Александра Невского неизвестные добавили к граффити с президентом Владимиром Путиным надпись, в которой предложили ФСБ «поиграть», с контактами телеграмм-партии «Суверенный Крым». В телеграмме с апреля 2019 года действует одноименный анонимный канал, авторы которого выступают за автономию полуострова и критикуют действия российских властей.

Надпись появилась утром во вторник, через несколько часов на месте происшествия работала полиция и сотрудники Центра «Э», выясняя обстоятельства ее возникновения. К 12:00 надпись закрасили.

Фото: активисты телеграм-партии «Суверенный Крым»

В комментарии «Новой Газете» авторы акции заявили, что ее цель — «привлечение внимания и провокация».

«Мы продвигаем идею, и нам ее необходимо донести до крымчан. Вот мы выбрали такой агрессивный выпад. Почему на мурале с Путиным? Потому что они внедрили в Крым культ личности, развесив его портреты везде, где только можно <…> Почему ФСБ? Это хороший и опасный оппонент, мы хотим с ними поиграть в такую вот игру. Они привыкли внедрять своих сотрудников к подросткам(о деле «Нового величия» и запрещенной в России террористической организации «Сеть» — ред.) и отправлять их на зону, объявляя себя героями; привыкли, что про оппозицию все известно и их можно беспрепятственно прессовать», — говорят активисты.

Отметим, что во вторник в Ливадийском дворце в Крыму секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит выездное совещание по вопросам обеспечения безопасности на полуострове. На совещании Патрушев заявил о том, что причины теракта в Керченском колледже в октябре прошлого года установлены, «среди них, в том числе, явные недостатки обеспечения безопасности массового пребывания людей». О том, что антитеррористическая защищенность объектов в Крыму в «неудовлетворительном состоянии» на совещании говорил также полпред президента в ЮФО Владимир Устинов».