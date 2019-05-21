Суд вернул семье из Карелии пятерых детей, отобранных органами опеки

Костомукшский городской суд Карелии снял временное ограничение родительских прав с Анатолия и Лидии Киселевых, у которых органы опеки отобрали пятерых детей. Об этом сообщил республиканский детский омбудсмен Геннадий Сараев.

Ограничение, по его словам, сняли «в связи с устранением препятствий по воспитанию пятерых несовершеннолетних детей». Сараев просил удовлетворить иск Киселевых и сразу после вынесения решения вернуть детей в семью.

Суд, как сообщало «Карелинформ», откладывал решение по ходатайству прокуратуры, которая настаивала, что Киселевым нужно пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

О семье Киселевых в феврале рассказывала «Новая газета». В 2015 году из-за конфликта со школой семья перевела детей на семейную форму обучения по советской программе. Органы опеки требовали ограничить Киселевых в родительских правах в том числе из-за образования детей. Киселев утверждал, что детей хотят отобрать из-за его общественной деятельности (мужчина является активистом профсоюза «Союз ССР»).

Верховный суд ограничил Киселевых в родительских правах 28 сентября 2018 года, но детей приставы отобрали у них в январе 2019-го, до этого времени Лидия скрывалась с ними от органов опеки.