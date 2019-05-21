США ввели санкции против двух оборонных предприятий и учебного центра

США ввели санкции против московского завода «Авангард», военного учебного центра в Гатчине и тульского «Конструкторского бюро приборостроения». Об этом сообщается на сайте Федерального реестра США.

Ограничения, вступившие в силу 14 мая, были введены за нарушение американского законодательства. Речь идет о законе о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Сирии и КНДР. Санкции рассчитаны на два года.

Кроме российских компаний в список вошли китайские и сирийские юридические лица. Всего под санкции попали более 20 компаний.

Согласно документу, американским ведомствам запрещается заключать какие-либо контракты с указанными в списке компаниями и оказывать им какую-либо помощь.

Напомним, что акт о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии запрещает поставку «технологий или оборудования, которые могут быть использованы при производстве оружия массового уничтожения и ракетной техники».