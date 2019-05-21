В Марий Эл взыскали 200 тысяч рублей с полицейского, который ударом в пах сделал мужчину бесплодным

Сернурский районный суд Марий Эл по требованию МВД взыскал 200 тысяч рублей с экс-полицейского Марата Гараева, отбывающего наказание за избиение 33-летнего мужчины. Об этом сообщили в правозащитной организации «Зона права» со ссылкой на юриста Андрея Сучкова.

Инцидент произошел в апреле 2016 года в Казани: Гараев, бывший тогда командиром отделения полка ППС, приехал по вызову для задержания казанца, однако его знакомый стал возмущаться. Тогда Гараев повалил последнего на землю, сильно ударил в пах, а затем нанес еще шесть ударов по различным частям тела и распылил газ из баллончика.

Мужчине срочно потребовалась операция, и из-за удара в пах он потерял возможность иметь детей. Самого Гараева в 2017 году приговорили к условному сроку, однако Верховный суд Татарстана после заменил его на 4,5 года в колонии. Пострадавшему суд назначил компенсацию в 200 тысяч рублей, хотя тот требовал 750 тысяч.

Суд решил взыскать с самого полицейского сумму компенсации в порядке регресса. Представлявший пострадавшего юрист Андрей Сучков поддержал эту практику: «Ведь сейчас получается, что государство оплачивает грехи своих должностных лиц за счет налогоплательщиков. А это десятки, если не сотни миллионов рублей ежегодно».