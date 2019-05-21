Жители родового села Кадырова поддержали идею о его переименовании в Ахмат-Юрт

Жители селения Центорой (Хоси-Юрт) в Курчалоевском районе Чечни на сходе поддержали идею о переименовании населенного пункта в Ахмат-юрт, сообщили в республиканской Общественной палате Интерфаксу. Решение участники схода приняли единогласно, и теперь намерены обратиться с этой просьбой к местным властям.

С предложением 19 мая выступил председатель парламента республики Магомед Даудов, выложивший в соцсетях измененную фотографию арки на въезд в Хоси-Юрт с надписью «Ахмат-Юрт». «Воистину, Родина Героя достойна носить его имя – Ахьмад-Хьаьжи Юрт», – писал он.

Центорой, где родился действующий глава республики Рамзан Кадыров, является родовым селом его семьи. В честь его отца, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, ранее уже были названы главный проспект в Грозном, центральные улицы в районах и городах республики и за ее пределами (в том числе мост через Дудергофский канал в Петербурге). Его имя также присвоили футбольному клубу «Терек».

Название Центорой закрепилось за Хоси-Юртом в советское время и обозначает название живущего там тейпа, отметил в разговоре с «Кавказским узлом» сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Хоси-Юрт в свою очередь можно перевести как «село в честь Хоси [Хусейна, предполагаемого основателя селения]».