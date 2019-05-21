Госдума одобрила передачу памятников культуры органам власти 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит федеральным органам власти получать в безвозмездное пользование здания, входящие в список объектов культурного наследия. Об этом говорится в карточке инициативы.

По словам замминистра культуры России Аллы Маниловой, поправки должны решить проблему размещения чиновников в регионах, а также сократить бюджетные средства на аренду помещений. Кроме того, правительство считает, что появление постоянного пользователя решит проблему с ремонтом исторических зданий.

Сейчас многие федеральные органы госвласти уже занимают помещения в зданиях, которые входят в единый реестр объектов культурного наследия России, отмечает ТАСС. В их числе – военные комиссариаты Минобороны и территориальные управления Судебного департамента при Верховном суде.

По мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам культуры Елены Драпенко, изменения в законе сократят количество этапов, через которые проходят деньги за арендную плату перед тем, как попасть в государственный бюджет.

В настоящий момент закон «Об объектах культурного наследия» разрешает безвозмездно передавать памятники истории и культуры детским общественным объединениям, организациям по охране культуры, образовательным, благотворительным, религиозным организациям и т.д. Безвозмездно пользоваться объектами культурного наследия также могут «центры исторического наследия» бывших президентов.