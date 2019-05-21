Зеленский назначил главу своей администрации и первого помощника. Ими стали юрист Коломойского и основатель «Квартала 95»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на пост главы своей администрации юриста Андрея Богдана. Об этом говорится на сайте президента страны.

Богдан защищает интересы украинского олигарха Игоря Коломойского. Ранее он также работал в правительстве бывшего премьер-министра Николая Азарова.

После своего назначения Богдан заявил, что Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией. «Чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина». Богдан уточнил, что вопросы всеобщего голосования коснутся конфликта на Донбассе.

Первым помощником главы Украины Зеленский назначил своего бизнес-партнера Сергея Шефира, сооснователя студии «Квартала 95». Представителем президента в Верховной раде стал идеолог партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук.

Андрей Богдан работает в штабе Зеленского с октября. Он входил в юридический отдел партии «Наша Украина» Виктора Ющенко, а также был адвокатом руководителя партии «УКРОП» Геннадия Корбана и работал с бывшим министром обороны Украины Анатолием Гриценко.

Сергей Шефир — лучший друг Зеленского, они познакомились в 1995 году на фестивале КВН в их родном городе Кривом Роге. Вместе со своим братом Борисом и будущим главой Украины основали студию «Квартал 95». Во время президентской кампании Шефир сопровождал кандидата во время всех политических встреч. В своем интервью для «theБабель» он заявил, что «равнодушен к должностям и портфелям, но не равнодушен к Зеленскому».

Руслан Стефанчук в команде Зеленского отвечал за направление реформирования органов государственной власти. В 2011—2013 он руководил отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной рады.

Вечером 21 мая Зеленский также уволил главу Генштаба Украины Виктора Муженко и назначил на этот пост Руслана Хомчака. Ранее Хомчак был подчиненным Муженко.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады и попросил написать заявления об отставке присутствующих членов правительства, главу СБУ и генпрокурора страны.

Перед инаугурацией в отставку подал глава СБУ Василий Грицак, все его заместители и члены команды. 17 мая свои посты также покинули глава МИДа Павел Климкин, секретарь Совбеза Александр Турчинов, представитель президента в Раде Ирина Луценко и вице-спикер Рады Ирина Геращенко с поста представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске. Позже об отставке объявил министр обороны Украины Степан Полторак.