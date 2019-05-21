В тоннеле московского метро застряли три поезда. В них находятся больше тысячи пассажиров

В Москве в тоннеле на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий метро застряли три поезда. В них находятся более тысячи пассажиров, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

В твиттере Московского транспорта пишут, что угрозы для пассажиров нет. Основной причиной инцидента называют сбой напряжения. Ремонтные службы метро начали работать над устранением проблемы. К одному из поездов подогнали исправный состав, куда переводят пассажиров.

Пассажиры переходят в исправный поезд. pic.twitter.com/wC9FJP6Ahm — Московское метро (@MetroOperativno) May 21, 2019

Поезда застряли между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» в 18:45 мск. По этой причине приостановили движение по Солнцевской линии между «Парком Победы» и «Савеловской».

«Мосгортранс» запустил бесплатные автобусы от станции «Полежаевская» до станции метро «ЦСКА» и «Динамо».

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