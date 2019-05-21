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В тоннеле московского метро застряли три поезда. В них находятся больше тысячи пассажиров

Общество

 

В Москве в тоннеле на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий метро застряли три поезда. В них находятся более тысячи пассажиров, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

В твиттере Московского транспорта пишут, что угрозы для пассажиров нет. Основной причиной инцидента называют сбой напряжения. Ремонтные службы метро начали работать над устранением проблемы. К одному из поездов подогнали исправный состав, куда переводят пассажиров. 

Поезда застряли между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» в 18:45 мск. По этой причине приостановили движение по Солнцевской линии между «Парком Победы» и «Савеловской».

«Мосгортранс» запустил бесплатные автобусы от станции «Полежаевская» до станции метро «ЦСКА» и «Динамо».

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москва, метро, kb
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