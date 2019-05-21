Независимые сети заправок предупредили о возможном скачке цен на бензин

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов и Российский топливный союз (РТС) сообщили вице-премьеру Дмитрию Козаку о возможном скачке цен на бензин. Об этом пишут Интерфакс и РБК, в распоряжении которых оказались копии писем.

По словам Баженова, ситуация на топливном рынке становится похожа на весенние события прошлого года, когда на заправках резко подорожало топливо. За последний месяц оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже марки АИ-92 выросли на 23%, на АИ-95 — на 18,5%, а также на 2,5% подорожало летнее дизельное топливо. За тот же период в Саратовской области цены на бензин поднялись в среднем на 11%, на летний дизель — на 2%, отмечает глава союза.

Баженов подчеркнул, что бюджетные субсидии на бензин не справляются с поставленными задачами. Среди основных причин резкого роста цен на топливо он назвал сокращения объемов его производства из-за весенних ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, а также уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок и на экспорт.

Читайте также Правительство запуталось в демпферах. Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин в обмен на дополнительные субсидии

По данным РТС, сбытовые компании ограничивают предложение топлива по выгодным ценам. Отмечается, что на 20 мая биржевые цены на бензин и дизель с учетом логистики достигли или превысили установленный правительством уровень. Баженов предложил Козаку принять срочные меры для недопущения повторения прошлогоднего скачка цен на топливо. Для избежания кризиса глава НТС порекомендовал вдвое снизить акцизы на бензин класса Евро-5 и повысить объем продаж топлива на бирже.

Козак позже заявил, что биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми. Вице-премьер заверил, что уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, поэтому для тревоги оснований нет.

Напомним, осенью прошлого года крупнейшие нефтяные компании согласились временно заморозить розничные и оптовые цены на топливо из-за подорожания бензина. Козак тогда предупредил, что в случае нарушения договоренностей хотя бы одной компанией, введут ограничительные меры по поставкам на экспорт.