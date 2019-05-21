В Волгограде арестовали четырех последователей «Свидетелей Иеговы»

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца четырех последователей «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации). Об этом сообщается на сайте религиозного объединения в России.

Суд признал 57-летнего Валерия Рогозина, 48-летнего Сергея Мельника, 54-летнего Игоря Егозаряна и 46-летнего Вячеслава Осипова виновными в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК).

Обыски у волгоградских «Свидетелей Иеговы» проходили 16 мая. Вместе с арестованными мужчинами задерживали 36-летнего Ивана Вальковского, но позже его отпустили в статусе свидетеля. Осипова тогда задержали на рабочем месте. Сообщалось, что силовики не предъявили никаких документов или постановлений суда.

Напомним, в конце апреля в Красноярском крае арестовали 28-летнего машиниста электростанции Антона Остапенко по обвинению в создании общины последователей «Свидетелей Иеговы» (ч. 1 ст. 282.2 УК). Судья отправила его в СИЗО, несмотря на его необходимость ухаживать за матерью-инвалидом.

Религиозное объединение сообщало, что всего 19 апреля обыски у последователей организации прошли в трех регионах России. Тогда силовики задержали пятерых человек.