Сборная России победила Швецию со счетом 7:4 на ЧМ по хоккею

Сборная России победила Швецию со счетом 7:4 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Это седьмая подряд победа российских хоккеистов на турнире.

Победа! И какая! Групповой этап #IIHFWorlds завершен победой сборной 7:4! Спасибо @trekronorse за игру. Спасибо всем, кто поддерживал на арене и у экранов - слышно было всех. Лучший игрок у нас сегодня - Андрей Василевский. Мастер! У шведов - Габриэль Ландескуг. #СнамиРоссия pic.twitter.com/aiSfloOa8D — Хоккей России (@russiahockey) May 21, 2019

Шайбы в ворота шведов забросили Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов.

Встреча проходила в Братиславе. Теперь российская сборная сыграет в четвертьфинале 23 мая с командой США. Американцы в своем последнем матче проиграли Канаде со счетом 0:3. Финальная игра пройдет 26 мая.