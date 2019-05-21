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Сборная России победила Швецию со счетом 7:4 на ЧМ по хоккею

Спорт

 

Сборная России победила Швецию со счетом 7:4 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Это седьмая подряд победа российских хоккеистов на турнире.

Шайбы в ворота шведов забросили Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов.

Встреча проходила в Братиславе. Теперь российская сборная сыграет в четвертьфинале 23 мая с командой США. Американцы в своем последнем матче проиграли Канаде со счетом 0:3. Финальная игра пройдет 26 мая.

Теги:
чм по хоккею, хоккей, россия, швеция, kb
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