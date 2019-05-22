В Москве задержали активистку «Ассоциации народного сопротивления» из-за акции у резиденции патриарха

В Москве задержали активистку «Ассоциации народного сопротивления» Лилю Осипову из-за акции в защиту сквера в Екатеринбурге. Об этом «Новой газете» сообщил участник движения Дмитрий Карасев.

Осипову задержали вчера около 23:00, когда она возвращалась домой из гостей. Она успела позвонить своему другу, активисту АНС Никите Зайцеву, после чего у нее отобрали телефон.

Как уточнил Карасев, ей вменили повторное нарушение порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Осипову доставили в ОВД по району Хамовники.

17 мая к активистке приходили оперативники и требовали проехать с ними в отдел полиции, чтобы дать объяснения по поводу участия в акции «Извинись за Екб». Позднее участники АНС нашли в своем штабе прослушивающее устройство, которое находилось под дном кружки.

Фото: группа АНС во «ВКонтакте»

Акция у резиденции главы Русской православной церкви патриарха Кирилла прошла 16 мая. Активисты растянули на ограждении баннер с надписью «Извинись за Екб» и зажгли дымовые шашки. Таким образом, участники АНС поддежали жителей Екатеринбурга, которые выступают против строительства храма на месте сквера у Театра драмы.