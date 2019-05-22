НАК: во Владимирской области убили двух предполагаемых боевиков в ходе спецоперации

В ходе контртеррористической операции в городе Кольчугино во Владимирской области силовики убили двух предполагаемых боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Личности убитых предварительно установлены: по данным НАКа, они были сторонниками одной из террористических организаций и «поддерживали связь с эмиссарами за рубежом», по заданию которых готовили теракт.

Контртерростическая операция прошла в ночь на 22 мая. Силовики заблокировали дом, в котором укрывались предполагаемые бандиты, и эвакуировали жителей близлежащих домов.

Читайте также Сначала были пытки. Почему я и еще тысячи людей не можем поверить силовикам на слово

«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы», — говорится в пресс-релизе НАКа.

На месте перестрелки были обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и экстремистская литература, сообщил комитет.