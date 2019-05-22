РБК: в систему KPI для чиновников включили снижение протестов и рост патриотичной молодежи

Для управлений внутриполитического блока администрации президента ввели шесть ключевых показателей эффективности (КPI, Key Performance Indicators — ред.), сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Среди них — KPI по снижению уровня протестного потенциала, по обеспечению общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах, по повышению доли проактивной патриотически настроенной молодежи и по повышению уровня социального оптимизма.

Желание повысить долю патриотически настроенной молодежи связано с тем, что «власть своей работой должна закладывать основы будущего страны», поясняет собеседник издания.

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KPI по повышению уровня оптимизма будет измеряться с помощью индекса социального самочувствия. По словам источника РБК, власть должна принимать такие решения, чтобы «россияне видели свет в конце тоннеля, а не погружались в депрессию».

Еще о двух показателях для внутиполитического блока, KPI по доверию власти и по выборам, издание сообщало в феврале 2019 года. Тогда источники утверждали, что последний показатель будет включать в себя результат кандидата от власти на выборах по итогам кампании, их легитимность и уровень явки.