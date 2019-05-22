СМИ узнали о двухнедельном ультиматуме США Турции по закупке российских систем С-400

Власти США потребовали от Турции отказаться от покупки российских систем противракетной обороны обороны С-400 в ближайшие две недели, сообщает CNBC со ссылкой на несколько источников.

Вместо этого Вашингтон предложил закупить американскую противоракетную оборону Patriot производства компании Raytheon.

В случае отказа США пригрозили исключить Турцию из программы по производству бомардировщиков F-35, заставить Анкару возместить 100 заказанных, но еще не поставленных самолетов, ввести санкции и получить ответную реакцию со стороны НАТО.

«Члены НАТО должны закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту», — заявил представитель Госдепа США, пожелавший остаться анонимным.

Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму около 2,5 млрд долларов в конце 2017 года. Американские чиновники потребовали отказаться от этой сделки, потому что она ставила под угрозу сотрудничество с Анкарой в военно-технической сфере. В начале апреля США прекратили поставлять Турции детали для F-35 из-за планов Анкары купить у России С-400.