Власти Москвы попросили соцзащиту предупредить родителей о вреде группы «Френдзона» для детей

Департамент труда Москвы отправил в столичные муниципалитеты и органы соцзащиты письма с требованием информировать родителей и опекунов о вреде творчества музыкальной группы «Френдзона». Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказалось такое письмо.

В нем говорится, что творчество «Френдзоны» вредит развитию детей, побуждает к угрожающим жизни и здоровью действиям. В департаменте утверждают, что тексты и клипы группы носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. В ближайшее время такие материалы удалят из общего доступа, а «компетентные органы» запретят концерты группы в Москве, подчеркивают чиновники.

Департамент труда информацию о «нецелесообразности творчества» получил от омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой поп-группы, сказано в письме. При этом уполномоченная по правам человека в разговоре с РБК это опровергла и заявила, что обращалась к чиновникам из-за коллективного обращения родителей, которые были на концерте группы. Она утверждает, что просила департамент проверить «проверить, изучить и прислать информацию» о выступлениях «Френдзоны», но не просила запрещать концерты.

Менеджер коллектива Анастасия Зайцева сообщила «МБХ медиа», что сейчас у группы нет проблем с площадками для предстоящих концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

«Френдзона» стала одним из музыкальных коллективов, чьи концерты отменяли из-за предостережений прокуратуры и рекомендаций местных властей. Группе также пришлось перенести тур по городам. Тогда свои выступления в регионах также отменяли рэпер Хаски, IC3PEAK, Элджей, Jah Khalib, Matrang, Монеточка и другие. При этом прокуратура заверяла, что решения об отмене концертов принимали сами организаторы.