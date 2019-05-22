Исследование: за пять лет акции против строительства храмов прошли в 28 городах России

За последние пять лет протесты против строительства православных храмов прошли в 28 российских городах в 25 регионах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «М 13», которая занимается медиамониторингом (ее системой «Катюша» пользуется администрация президента).

Самым крупным по интенсивности освещения в СМИ стал конфликт в Екатеринбурге (58% от общего числа публикацией о протестах против строительства церквей). На втором месте находится конфликт вокруг строительства храма в московском парке «Торфянка» в 2015-2016 годах (17%).

Протесты в остальных городах упоминаются в 25% публикаций, преимущественно в региональных СМИ (58% против 42% материалов в федеральных изданиях).

Больше всего конфликтов, связанных со строительством храмов, было в Москве (6), далее идут Санкт-Петербург (3), Тольятти, Нижний Новгород, Сургут, Красноярск и Благовещенск (по 2).

Представитель «М 13» сообщил, что исследование проводилось в связи с актуальностью темы, но администрации президента его не показывали. Руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков сообщил, что не знаком с результатами исследования, но предположил, что они не соответствуют действительности.

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере в Екатеринбурге начались 13 мая. Протестующие выступили за сохранение зеленой зоны и перенос церкви в другое место. Позднее местные власти пообещали провести опрос среди местных жителей и начали собирать предложения горожан об альтернативных площадках.