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Совет Федерации лишил полномочий арестованного сенатора Рауфа Арашукова

Общество

 

Совет Федерации лишил полномочий находящегося в СИЗО сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Это решение сенаторы приняли единогласно в ходе очередного заседания.

Арашукова лишили статуса сенатора из-за того, что он своевременно не предоставил декларацию о доходах. Ранее глава комиссия по контролю за доходами заявил, что Арашуков направил ее 15 апреля после запроса Совфеда, хотя должен был сделать это до 1 апреля.

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