Суд взыскал 25 тысяч рублей с журналистки из Владивостока, рассказавшей об изнасиловании

Суд во Владивостоке постановил взыскать с журналистки Екатерины Федоровой, рассказавшей об изнасиловании, 25 тысяч рублей по иску соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова.

«Суд признал сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Мигунова. Я должна ему 25 000 рублей, а мои подруги по 5 000 рублей за репост. Дальше аппеляция», — написала она в фейсбуке.

Мигунов требовал признать порочащими слова Федоровой о том, что он изнасиловал ее в подъезде дома в состоянии алкогольного опьянения в октябре прошлого года.

«Он рвал на мне одежду. Я забивалась в угол, но он вытаскивал меня из любого места. Требовал массаж, чай, секс, что угодно. Он протестовал против защиты», — рассказывала девушка.

Мигунов отвергал все обвинения и заявлял, что в словах журналистки присутствуют манипуляция фактами и вымысел в собственных интересах. В исковом заявлении, поданном к Федоровой в январе 2019 года, он требовал взыскать с нее 1 млн рублей компенсации, а с двух подруг за репост сообщения — по 500 тысяч рублей.