СК предъявил обвинение экс-координатору «Открытой России» в Краснодаре по делу «нежелательной организации»

Следственный комитет предъявил обвинение по делу об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК) бывшему координатору «Открытой России» в Краснодаре Яне Антоновой. Об этом Антонова написала в фейсбуке. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

«Никаких преступлений я не совершала. Статью 284.1 УК РФ считаю не соответствующей Конституции», — сообщила она, добавив, что дело скоро будет передано в суд.

9 апреля в Краснодаре прошли обыски по уголовному делу в отношении Антоновой. Помимо обысков у экс-координатора «Открытой России», силовики также приходили к координатору «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрею Рудомахе.

В январе в Ростове-на-Дону возбудили первое уголовное дело за несколько таких административных нарушений против члена совета «Открытой России» Анастасии Шевченко. В марте уголовное дело завели также на бывшего координатора движения в Екатеринбурге и главного редактора «Урал МБХ медиа» Максима Верникова.

В связи с этим с преследованием активистов и возбуждением уголовных дел в движении приняли решение о его ликвидации.

Напомним, что движение «Открытая Россия» было учреждено в ноябре 2016 года Михаилом Ходорковским. Оно не было зарегистрировано, и его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года.