В Красноярске возбудили дела о взятках из-за сокрытия плохого ремонта дорог перед Универсиадой

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовные дела о взятках против чиновников и бизнесменов, которые скрывали некачественный ремонт дорог, проводимый перед Универсиадой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ноябре специалисты управления автодорог «Енисей» обнаружили, что качество уложенного асфальта на улицах Молокова и Робеспьера не соответствуют требованиям ГОСТа. Замначальника отдела сохранности дорог рассказал об этом инженеру местного «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ). Она пообещала за взятку организовать повторный анализ асфальта, результаты которого бы соответствовали нормам.

Затем женщина обратилась с таким предложением к директору компании «Красдорстрой», которая занималась ремонтом дорог, и сотруднику строительной лаборатории «Сибагропомстрой». Те согласились и заплатили ей в общем 140 тысяч рублей. Деньги она разделила с двумя подельниками. В результате инженер УДИБ составила протоколы о том, что асфальт прошел проверку и оказался качественным, и получила за это еще 30 тысяч рублей.

Ее и сотрудника «Сибагропомстроя» подозревают в посредничестве во взятке (п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК). Против сотрудника «Енисея» и главы одного из отделов УДИБ возбудили дело о получении взятки (ч.2 ст.290 УК), а против руководителя «Красдорстроя» и замгендиректора «Сибагропомстроя» — о даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК).

Масшатбные работы по благоустройству и ремонту дорог в Красноярске проводились в прошлом году в рамках подготовки к 29-й Всемирной зимней Универсиаде, которая проходила в городе в марте 2019 года.

В марте ФАС заявила, что треть закупок по Универсиаде была проведена с нарушениями. В центре питания Универсиады ФСБ и отдел по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски с изъятиями документов. Глава МВД Владимир Колокольцев говорил о возбуждении дел в связи с хищениями при подготовке к играм.