«Главное, чтобы был толк»: Кремль ответил на идею Зеленского провести референдум по вопросу отношений с Россией

В Кремле считают, что проведение референдума на Украине по вопросу отношений с Россией — это внутреннее дело государства. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это не наше дело — говорить о том, симпатичная это идея или нет. Главное, чтобы был толк. Главное, чтобы была эффективность», — заявил Песков.

Сенатор Алексей Пушков в своем твиттере написал, что считает идею референдума попыткой обезопасить президента Украины Владимира Зеленского от упреков в предательстве. «Проголосуют «за» — народ захотел. Другой вопрос, что не только народ Украины, но и Россия должна дать согласие на переговоры», — отметил он.

Напомним, накануне глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен вынести на всеобщее голосование вопрос о формате переговоров с Россией. «Чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — сказал он. Богдан отметил, что референдум коснется вопросов конфликта на Донбассе.

Зеленский назначил юриста олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана главой своей администрации 21 мая. Тогда же первым помощником украинского президента стал Сергей Шефир, лучший друг Зеленского, с которым они основали студию «Квартал 95».

Владимир Зеленский официально вступил в должность главы Украины 20 мая. Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять его с этим. Он сказал, что Путин поздравит Зеленского «с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», но не объяснили, в чем они должны заключаться.