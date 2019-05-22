Омбудсмен Петербурга призвал провести расследование задержаний на Первомае

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов выступая в среду, 22 мая, перед депутатами городского Заксобрания предложил провести парламентское расследование «по факту нарушения права граждан на свободу мирных собраний» в ходе первомайского шествия.

В своем выступлении Шишлов назвал факты назаконного задержания участников демонстрации «очевидными». «Такие действия вызывают вопросы о желании власти слушать жителей города, о готовности к диалогу», — подчеркнул он.

Напомним, 1 мая, во время демонстрации на Невском проспекте полиция пошла на разгон объединенной колонны демократических сил с активистами «Открытой России», «Партии Роста», «Справедливой России», «Партии перемен», «Объединенных демократов», а также штаба Алексея Навального, участие которых в мероприятии Смольный ранее согласовал. 60 человек, включая организаторов колонны, были задержаны. Позже власти Петербурга обвинили демонстрантов в нарушении порядка и участии в «несогласованном митинге внутри согласованного».

«Если согласиться с такой конструкцией, то при остановке шествия все его участники скандирующие лозунги оказываются участниками несанкционированного митинга и могут быть задержаны, — констатировал Шишлов. —

Наверное теперь, при остановке шествия, его участникам придется изображать бег на месте».

По словам омбудсмена, он также хотел продемонстрировать в парламенте видео с задержаний и избиений оппозиционеров, однако в Мариинском дворце внезапно сломалась аппаратура. «Хотя до этого видеопроектор спокойно транслировал на стену зала результаты голосований», — отметил Шишлов.

Ранее с трибуны городского Заксобрания события 1 мая прокомментировал и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского. По мнению Беглова, демонстранты, кричавшие «оскорбительные лозунги», ответили неблагодарностью на лояльность Смольного, согласовавшего шествие. «Кто дал право кому-либо оскорблять другого человека, вне зависимости от его должности и положения? […] Это не по-нашему, не по-ленинградски, не по-петербургски», — заключил врио.