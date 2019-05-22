«Ведомости»: МВД тестирует портативные камеры с функцией распознавания лиц
МВД тестирует портативные камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
По словам собеседника газеты в МВД, в случае успешных испытаний, функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов полицейских.
Представитель NtechLab — «дочки» госкорпорации «Ростех» — рассказал, что компания разработала такую технологию для силовиков. Однако в компании отказались подтверждать, что портативные камеры тестируют в полиции.
По данным «Ведомостей», камера с софтом NtechLab похожа на рацию и должна крепиться на одежду человека. Камера выделяет из видеопотока лица людей, и отправляет снимки на сервер, где сравнивает их с теми, что есть в различных базах — от сотрудников компаний до подозреваемых в преступлении.
«Если лица на снимках совпадут, то система отправит уведомление об этом на камеру-регистратор на пользователе – на обратной стороне гаджета есть экран, на котором можно сравнить два снимка, увидеть имя человека из базы и получить основную информацию о нем», — пишет газета.
По словам сотрудника NtechLab, в зависимости от условий камера распознает лица на расстоянии 3,5-4,5 метров.
Ранее РБК писал, что московский Департамент информационных технологий закажет разработку для полицейских очков с распознаванием лиц. Источники издания утверждали, что созданием приложения для применения технологии распознавания лиц в очках дополненной реальности для московской полиции занимается компания Ntechlab.
Начальник отдела городского видеонаблюдения ДИТ Дмитрий Головин рассказал, что в настоящее время алгоритмы распознавания лиц используются в городской системе видео наблюдения на полутора тысячах камер.
Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц работает в Москве с сентябре 2017 года. К ней подключили сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных организаций. В марте также стало известно, что судебные приставы получили доступ к столичной системе уличных видеокамер.
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