Правительство не поддержало законопроект об ответственности чиновников за оскорбление граждан
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов от КПРФ об ответственности чиновников за оскорбление граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.
В документе отмечается, что статья 5.61 КоАП («Оскорбление») «уже содержит состав правонарушения, объектом которого являются общественные отношения, связанные с гарантированным Конституцией РФ правом граждан на защиту чести и достоинства».
В середине апреля депутаты от КПРФ Сергей Казанков и Николай Коломейцев предлагали запретить чиновникам «публичные оскорбительные высказывания, суждения, оценки, в том числе в средствах массовой информации, выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным (профессиональным) или иным группам граждан».
По мнению авторов инициативы, в последние годы в России «участились случаи, когда чиновники разных уровней выражают свое презрительное отношение к гражданам».
Аналогичную инициативу в начале апреля в Госдуму внесла партия КПРФ, предложив штрафовать за публичные оскорбительные высказывания, суждения, оценки, выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам и социальным группам.
Пакет законопроектов о «неуважении власти к народу» разработал и депутат Псковского областного Собрания от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг. Помимо введения административной ответственности за действия, «выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией России правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма», политик предложил ввести ответственность за принятие законов, которые выражают неуважение к правам и свободам человека.
В пояснительной записке Шлосберг отметил, что законопроект направлен на «урегулирование дисбаланса публичных и частных интересов» в России, возникшего после принятия закона «о неуважении к власти» сенатора Андрея Клишаса.
Напомним, что 29 марта в России вступил в силу закон о запрете распространения в СМИ и интернете материалов, которые содержат в себе оскорбление представителей власти. Документ предполагает штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит арестом на срок до 15 суток или штрафом до 200 тысяч рублей.