СК прекратили дело челябинского анархиста о применении насилия к сотрудникам Центра «Э»

В Челябинске Следственный комитет прекратил уголовное дело против 22-летнего анархиста Михаила Перкова за распыление газового баллончика в лицо сотрудникам Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э»). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин.

«За Перковым следователь следственного отдела по Калининскому району Челябинска признал право на реабилитацию и разъяснил ему порядок возмещения морального вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием», — рассказал адвокат.

Анархиста обвиняли в применении насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК). Однако, в СК не смогли установить, что Перков намеренно применил насилие в отношении сотрудников полиции.

В постановлении ведомства сказано, что Перков не был увеен, что задержание производится сотрудниками полиции, так как они «должным образом не представились, служебные удостоверения перед задержанием ими не предъявлялись, в форменном обмундировании никто из них не находился, а задержание происходило в темное время суток на неосвещенном участке местности».

6 октября на трансформаторной будке в Челябинске появилось граффити со словами «Наша бедность — их прибыль» и «Пенсионная реформа». Сотрудники полиции посчитали, что граффити нарисовали анархисты.

По версии следствия, во время совместного с ФСБ оперативно-разыскного мероприятия Перков распылил слезоточивый газ из газового баллончика «Факел 2» в лица двух оперуполномоченных Центра «Э».