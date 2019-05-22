Участник хип-хоп фестиваля в Лужниках обратился в СК после избиения полицейским

22-летний студент НИУ ВШЭ Максим Сидоренко написал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против полицейского, который избил его дубинкой на фестивале Hip-Hop Mayday. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Дмитрий Джулай, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

«Один из сотрудников полиции неожиданно подбежал ко мне со спины, схватил за капюшон толстовки и нанес мне один удар резиновой дубинкой в область правого бедра», — рассказал студент. Сидоренко отмечает, что всего полицейский семь раз ударил его по разным частям тела. «Я лежал на земле и просил полицейского меня не избивать, спрашивал, за что он меня бьет», — заявляет юноша. Кроме того, силовик своими действиями разбил телефон студента.

По словам пострадавшего, он не совершал противоправных действий и не оказывал сопротивления полицейским. Сидоренко утверждает, что полицейский кричал в адрес других участников фестиваля «отойди, пристрелю!».

Врачи зафиксировали у студента открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану на затылке.

Напомним, фестиваль Hip-Hop Mayday прошел 1 мая в Москве на стадионе «Лужники». Между участниками и силовиками произошли столкновения после того, как людей перестали пускать к сцене из-за большого количества посетителей. По данным телеграм-канала Baza, пострадали более 30 участников мероприятия, 18 из них госпитализировали. Ранеными были в основном подростки от 13 до 16 лет.