«Я никогда никому не звонила, не давила». Матвиенко прокомментировала увольнение журналистов «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению сотрудников отдела политики «Коммерсанта» за материал о ее возможном уходе с поста председателя Совфеда, сообщает ТАСС.

«Я никогда никому не звонила, не давила. Это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они помогут подтвердить. Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно», — сказала она.

20 мая весь состав отдела политики «Коммерсанта» объявил об уходе после увольнения корреспондента отдела Максима Иванова и спецкора газеты Ивана Сафронова за материал о Матвиенко. Журналисты утверждали, что их увольнения требовал «акционер» издательского дома, так как у него были «серьезные претензии» к их материалу.

Один из бывших сотрудников рассказывал СМИ, что на статью владельцу издательского дома «Коммерсант» Алишеру Усманову якобы жаловалась сама Матвиенко. Представитель Усманова заявил, что не имеет отношения к произошедшему.

При этом гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин утверждал, что журналистов уволили из-за нарушения редакционных и профессиональных стандартов. По словам председателя совета директоров «Коммерсанта» Ивана Стрешинского, это произошло из-за того, что ему якобы поступило сообщение о заказном характере статьи, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники.