Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах

Верховная рада на внеочередном заседании отказалась вносить в повестку дня первый предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект. Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське».

За рассмотрение документа проголосовали только 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Предложенный Зеленским законопроект предполагает проведение досрочных парламентских выборов по партийным спискам, а также снижение проходного барьера для партий с 5% до 3%.

Рада также отказалась рассмотреть законопроект Зеленского о публичных закупках во время избирательного процесса. Для принятия документов президент накануне созвал экстренное заседание.

«Я был расстроен и разочарован, что первой законодательной инициативой президента Зеленского было введение закрытых партийных списков. Еще несколько дней назад с этой трибуны всему украинскому обществу было обещание введение открытых списков», — заявил с трибуны спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Во время церемонии он заявил, что распустит Верховную раду. Соответствующий указ он подписал на следующий день и назначил на 21 июля досрочные парламентские выборы. На экстренном заседании Рады Парубий заявил, что народные депутаты хотят обратиться в Конституционный суд в связи с этим решением. Сенатор сказал, что поддерживает инициативу.