«Би-би-си» запустит комедийное ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Британская корпорация «Би-би-си» запустит комедийное шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированный президент России.

Программу будет транслировать телеканал BBC Two. Она будет выходить в формате вечерних ток-шоу, где мультипликационный президент, сидя за столом и перемещаясь по студии, общается с гостями программы в режиме реального времени.

Для создания героя будут использовать технологию трехмерной анимации (VFX), с помощью которой нарисованное на компьютере изображение будет наложено на видео-трансляцию. Роль Путина исполнит британский актер Нэтт Тапли, он же выступил автором реплик президента.

Фото: «Би-би-си»

На данный момент «Би-би-си» успела отснять два пилотных эпизода: гостями программы стали пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и телеведущая Джун Сарпонг.