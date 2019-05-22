«Би-би-си» запустит комедийное ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего
Британская корпорация «Би-би-си» запустит комедийное шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированный президент России.
🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) May 21, 2019
Программу будет транслировать телеканал BBC Two. Она будет выходить в формате вечерних ток-шоу, где мультипликационный президент, сидя за столом и перемещаясь по студии, общается с гостями программы в режиме реального времени.
Для создания героя будут использовать технологию трехмерной анимации (VFX), с помощью которой нарисованное на компьютере изображение будет наложено на видео-трансляцию. Роль Путина исполнит британский актер Нэтт Тапли, он же выступил автором реплик президента.
На данный момент «Би-би-си» успела отснять два пилотных эпизода: гостями программы стали пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и телеведущая Джун Сарпонг.