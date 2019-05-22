В Тюмени на блогера составили протокол за организацию встречи с подписчиками

В Тюмени полиция составила протокол за организацию массового пребывания людей в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка, на блогера Виктора Моца, который устроил встречу с подписчиками. Об этом сообщает 72.ru.

Фото: 72.ru

Вечером 21 мая Моц, который ведет ютьюб-канал об аудиосистемах на автомобилях, устроил встречу с подписчиками.

«Мужчина организовал массовый сбор граждан, из-за чего были созданы помехи для движения пешеходов и автомобилей. Он как блогер в середине мая запланировал автопробег по 10 городам России на машине Dodge Van, оборудованной мощной системой автозвука. Пробег был организован для встреч с подписчиками блогера, рекламы аудиосистем», — рассказала пресс-секретарь полиции Тюмени.

Уточняется, что блогеру грозит до 20 тысяч рублей штрафа, обязательные работы до 100 часов или до арест до 15 суток.

Кроме того, сотрудники ГИБДД составили 15 административных протоколов на участников дорожного движения.

«Один автомобиль эвакуировали, еще одного водителя оштрафовали за непристегнутый ремень, троих — за незаконную тонировку. Остальные автомобилисты были привлечены за неправильную парковку и создание помех для движения», — рассказала руководитель отдела пропаганды региональной Госавтоинспекции.

После составления протокола Моц отменил встречу с подписчиками в Екатеринбурге.