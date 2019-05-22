В пермской гимназии установили проходной балл для девочек выше, чем для мальчиков

В гимназии № 4 Перми проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков. Об этом сообщает 59.ru

К этой школе прикреплено четыре дома, она является престижной, и дети часто поступают туда после обучения на подготовительных курсах, объясняет издание. На то, что для мальчиков проходной балл — 65,7, а для девочек — 69,1, обратили внимание родители будущих первоклассников.

Согласно списку, который вывесили на стенде гимназии, только шесть мальчиков набрали баллы выше, чем проходной балл для девочек. 59.ru уточняет, что в гимназию поступили бы еще 20 девочек, если бы для мальчиков не занизили проходной балл. Директор гимназии Татьяна Дьякова объяснила произошедшее гендерным принципом обучения в школе и отсутствием чисто «девчачьих» классов.

«Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. <...> Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие», — сказала она.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сказала, что в ситуации «нужно разбираться». По ее словам, родители будущих первоклассников могут обратиться к уполномоченному, тогда специалисты дадут развернутых ответ по поводу произошедшего. Она напомнила, что школы могут проводить вступительные экзамены с баллами только для тех, кто поступает на свободные места.

В октябре прошлого года суд оштрафовал эту школу и ее директора за «незаконное ограничение права на образование» ученицы Зины Агишевой. Ее отстранили от уроков за то, что она пришла в школу с розовыми волосами.

Помимо этого, прокуратура Дзержинского района Перми нашла нарушения в уставе школы: в нем были требования к прическе и аксессуарам обучающихся. Ведомство посчитало это вмешательством в частную жизнь детей, а также нарушением права на свободу мысли и самовыражения.