ВЦИОМ: 74% жителей Екатеринбурга не поддерживают идею строительства храма в сквере

Две трети жителей Екатеринбурга (74%) считают, что сквер у Театра Драмы — не лучшее место для строительства храма Святой Екатерины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами ВЦИОМ.

При этом 18% жителей Екатеринбурга в принципе выступают против строительства храма в городе.

Лишь 7% горожан заявили, что храм должен быть построен именно в сквере у Театра Драмы, еще 14% считают, что постройка может появиться в парке, но только при условии корректировки проекта с учетом мнения жителей.

«Сама по себе идея возвести храм отторжения не вызывает, за исключением небольшой части респондентов. В то же время, выбранное мэрией место его строительства, подавляющим большинством горожан отвергается. Решение конфликта, очевидно, состоит в поиске и подборке альтернативной площадки для храма», — резюмировал директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере в Екатеринбурге начались 13 мая. Протестующие выступили за сохранение зеленой зоны и перенос церкви в другое место. После массовых протестов местные власти пообещали провести опрос среди местных жителей и начали собирать предложения горожан об альтернативных площадках.

Свежее исследование компании «М 13» (ее системой медиамониторинга «Катюша» пользуется Администрация президента) показало, что за последние пять лет протесты против строительства православных храмов прошли в 28 российских городах в 25 регионах. В пресс-службе патриархата в ответ заявили, что не знакомы с результатами исследования, но предположили, что они не соответствуют действительности.