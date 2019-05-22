Жители Раменок сделали клумбу с надписью «Собянин, уйди». Спустя полдня ее уничтожили коммунальщики

В московском районе Раменки жители домов на Мичуринском проспекте сделали клумбу с надписью «Собянин, уйди!», протестуя из-за строительства многоэтажного дома, сообщила «Новой газете» местная жительница Екатерина Орелович.

Фото: Екатерина Орелович

По словам местных жителей, недавно открывшиеся станции метро «Раменки» и «Мичуринский проспект» привлекли большое внимание желающих заняться инфраструктурой района. Сначала власти обещали построить на Мичуринском проспекте детский сад, но позже утвердили проект 17-этажного дома. Тогда местные жители стали проводить акции против застройки, требуя возвести на этой территории социальный объект.

По словам Орелович, клумбу закончили делать в час ночи. В работах участвовали жители всех домов, прилегающих к стройке. Но уже в 11 утра туда пришли около 15 сотрудников коммунальной службы и уничтожили ее. Они заявили, что сделали это по указанию начальства, отмечает собеседница «Новой».

В апреле жители Мичуринского проспекта за один день отправили десять тысяч обращений к депутатам Госдумы с требованием остановить работы. Они также подали в суд на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Новая» подробно писала о зимних протестах в Раменках. Местные проводили акции не только против застройки, но и против подделки подписей якобы поддержавших проекты строительства. Несколько раз жители нанимали технику, чтобы не допустить на территорию въезд строителей.