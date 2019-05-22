Госдума приняла в первом чтении закон о штрафах за отказ пустить инвалида в кафе или самолет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за отказ инвалидам в доступе к товарам и услугам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

«Законопроект подготовлен в соответствии с поручением Владимира Путина. Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они „не нравятся“ охраннику магазина или не соответствуют „имиджу“ ресторана», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно проекту закона, отказ потребителю в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, в России в последнее время участились случаи, когда инвалидам необоснованно отказывают в доступе к товарам или услугам. По данным Роспотребнадзора, ежегодно поступает более 20 тысяч жалоб от социально незащищенных категорий потребителей.