Леонида Волкова арестовали на 20 суток за митинг против пенсионной реформы

Симоновский суд Москвы арестовал Леонида Волкова, сторонника оппозиционера Алексея Навального и менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией, на 20 суток за повторное нарушение правил организации митинга (ч. 4. ст. 20.2 КоАП) .

Арест: 20 суток. Увидимся, не скучайте! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 22, 2019

Волкова задержали утром 21 мая из-за акции против пенсионной реформы, прошедшей 9 сентября прошлого года. Его оставили в отделении полиции на ночь.

По словам Волкова, претензии сотрудников Центра «Э» касались онлайн-трансляции акции, которую вел оппозиционер. «Неизвестные мне лица так вдохновились трансляцией, что нанесли повреждение (царапину) лакокрасочному покрытию автомобилю Камри и причинили незначительные ушибы двум сотрудникам полиции», — рассказывал он.

В штабе Навального связывают задержание Волкова с предстоящими выборами в Мосгордуму.

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в России 9 сентября, в единый день голосования. В 59 городах они не были согласованы властями. Больше тысячи участников акций по всей стране задержали.