На экс-президента Украины Порошенко завели дело о злоупотреблении властью

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины начала расследование против экс-президента Петра Порошенко, ряда высших должностных лиц и народных депутатов по делу о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго», совместно с должностными лицами ФГИУ (Фонд государственного имущества Украины) и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству», — говорится в сообщении САП.

По словам бывшего владельца компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова, действия в отношении «Центрэнерго» координировал лично Порошенко и близкий к нему народный депутат Игорь Кононенко. По данным прокуратуры, они похитили более шести миллиардов гривен из «Центрэнерго».

21 мая Государственное бюро расследований Украины начало досудебное следствие по факту возможной госизмены Порошенко. Это произошло после того, как бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов подал заявление против Порошенко.

«Речь идет о событиях 25 ноября 2018, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива», — рассказали в ведомстве.

Напомним, российская погранслужба обстреляла в Керченском проливе три украинских военных корабля 25 ноября прошлого года. По мнению России, корабли пересекли границу незаконно, так как Украина заранее не подала заявки на проход судов. Киев заявляет, что заявки были поданы, но их оставили без ответа.

После инцидента ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении 24 украинских моряков за незаконное пересечение границы (ч. 3 ст. 322 УК), в настоящее время они находятся под арестом.