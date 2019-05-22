Свердловский губернатор объявил о переносе строительства храма из сквера у театра Драмы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сквер у театра Драмы исключат из перечня мест для строительства храма Святой Екатерины. Об этом он написал в соцсетях.

Решение приняли после публикации результатов опроса ВЦИОМ, который показал, что против строительства в сквере выступают почти три четверти горожан (74%). Противниками строительства храма на территории города себя назвали менее одной пятой жителей города (18%).

«Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан, — написал Куйвашев. — Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга».

При этом возводящий храм фонд и глава города Александр Высокинский после публикации результатов ВЦИОМ заявили, что будут ждать результатов опроса, проводимого мэрией.

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у екатеринбургского театра Драмы начались 13 мая — после того, как там возвели металлический забор. После заявления президента Владимира Путина работы приостановили, а мэрия города начала собирать предложения горожан о новых возможных площадках для строительства храма. Накануне строители снесли забор на месте стройки.