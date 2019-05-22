Члена совета движения «Голос» Романа Удота отправили под домашний арест

Химкинский городской суд Московской области отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Романа Удота по подозрению в угрозе убийством, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Роман Удот. Фото: Андрей Карев / «Новая газета»

За час до слушаний в зале суда уже находились неизвестные люди, которые заняли все места, приставы отказались пустить прессу (позднее активисты движения вычислили, что это сотрудники ЛУ МВД в Шереметьево). На заседание смогли попасть только двое корреспондентов из «Медиазоны» и «МБХ медиа».

По их информации, неизвестные слушатели отказывались отвечать, кто они и с какой целью пришли в суд. Когда один из сторонников Удота стал снимать их на камеру, они стали кричать и пытаться вырвать телефон из рук.

Член президентского совета по правам человека и политолог Екатерина Шульман также пыталась попасть в зал, но и ее приставы не пустили, пояснив, что свободных мест нет.

Фото: Андрей Карев / «Новая газета»

Прессу и группу поддержки Удота пустили только на оглашение решения. Судья Людмила Федорченко удовлетворила ходатайство дознавателя с требованием отправить под домашний Удота на один месяц. По мнению дознавателя, Удот может скрыться за границу и продолжить преступную деятельность.

Согласно решению суда, Удоту запрещено покидать квартиру за исключением явки по вызову дознавателя, общаться со свидетелями по делу и со всеми остальными, кроме родственников и адвоката, пользоваться телефоном, почтой и интернетом.

Как рассказал адвокат Удота Максим Пашков, защита выступила на заседании против домашнего ареста. Он просил, чтобы для подозреваемого избрали иную меру пресечения. Пашков настаивает, что Удот не скрывался и ходатайство незаконно. Если суд сочтет необходимым наложить ограничения, он предлагает применить меру пресечения «запрет определенных действий» и запретить Удоту контактировать с потерпевшей.

Роман Удот. Фото: Андрей Карев / «Новая газета»

Уголовное дело было возбуждено 20 апреля 2018 года после конфликта члена совета «Голоса» и журналистки НТВ Александры Мирошниченко в столичном аэропорту Шереметьево в марте того же года.

По словам адвоката, Удот отобрал телефон у журналистки, которая снимала его и настойчиво просила прокомментировать его отъезд. Тогда Удот вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, а корреспондент, в свою очередь, написала ответное заявление о краже телефона.

Во время разбирательства Удоту пытались вменить грабеж, но в итоге не нашли состав преступления и отпустили. Однако через месяц Мирошниченко и ее коллега Эдуард Журавлев осознали, что после слов Удота в аэропорту «их жизни угрожает опасность», написали заявление и в апреле было возбуждено уголовное дело, уточнил Пашков.

Удот 15 мая вернулся в Россию после командировки, в этот же день явился в полицию, написал заявление, в котором указал, что готов участвовать в следственнных действиях. Ему выписали повестку на 28 мая.

20 мая Удоту и Пашкову позвонили, их вызвали в полицию якобы для проведения необходимых следственных действий. В отделении Удота задержали. Адвокат уточнил, что преступление, в котором подозревают члена совета «Голоса», не является тяжким и «заключать под стражу по такой статье закон запрещает».