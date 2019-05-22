Журнал The New Times пожаловался в ЕСПЧ из-за штрафа в 22 млн рублей

Журнал The New Times пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за штафа в 22,25 млн рублей и взыскании 30 тысяч рублей с главного редактора Евгении Альбац, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

По его словам, рассмотрение документа будет длиться не один год, поскольку ЕСПЧ «завален российскими жалобами». Ранее Верховный суд России отклонил жалобу журнала, несмотря на собственное постановление пленума.

«Понятно, что никто не принял решение о возврате 22 миллионов из бюджета. Поэтому они наплевали на собственное постановление пленума. Уважения к этому органу это не прибавляет», — отметил Прохоров.

The New Times и Евгению Альбац оштрафовали в конце октября прошлого года за несвоевременное предоставление в Роскомнадзор сведений о денежном финансировании за 2017 год (ч. 1 ст. 13.15.1 КоАП). Причиной стало получение средств от Фонда поддержки свободы прессы.

Это был самый крупный штраф в истории российской журналистики. Поскольку его необходимо было выплатить в течение 60 суток после вступления решения суда в силу, в начале ноября Альбац объявила о сборе пожертвований. Нужную сумму удалось собрать за четыре дня.