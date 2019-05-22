«Локомотив» в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу

Московский клуб «Локомотив» стал обладателем Кубка России по футболу-2018/19, обыграв в финальном матче екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0.

Победный гол в ворота соперника забил Дмитрий Баринов на 27-й минуте. Встреча команд прошла в Самаре.

«Локомотив» стал обладателем этого трофея в восьмой раз. Ранее он выигрывал Кубок России в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах. «Урал» играл в финале турнира во второй раз.

В матче за Суперкубок России «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 6 июля на московском стадионе «Динамо» в Петровском парке.